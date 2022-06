(Di mercoledì 22 giugno 2022) Fiocco azzurro per il rappere la sua compagna Angelina Lacour! Poco fa sono stati proprio i due neogenitori ad annunciare la nascita del loro primo, Gabriel, attraverso i rispettivi profili social. Con le parole ‘Tutto quello che farò sarà per te , benvenuto Gabriel Boschetti Fiol’ e con una tenera immagineha mostrato il piccolo Gabriel ai suoi numerosissimi fan: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIANO ?? (@) Mentre Angelina ha postato una serie di foto che ritraggono sia Gabriel che i neogenitori: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A N G E L I N A (@who.is.angelina) ...

IsaeChia : Sfera Ebbasta è diventato papà: ecco il nome scelto per il figlio (Foto) Il rapper e la compagna Angelina Lacour s… - DonnaGlamour : Sfera Ebbasta è diventato papà: ecco il nome scelto per suo figlio - noccioline_ : io che ballavo su doja cat un attimo fa, apro instagram e vedo sfera ebbasta padre io veramente - ryukculo : sfera ebbasta papà <\3 - iamGiampi_ : RT @RadioItalia: Tanti auguri a Sfera Ebbasta che è diventato papà! Benvenuto Gabriel! ?? @sferaebbasta #sferaebbasta -

Sfera Ebbasta è diventato papà! Ecco il nome del suo primo figlio Fiocco azzurro per il rapper Sfera Ebbasta e la sua compagna Angelina Lacour! Poco fa sono stati proprio i due neogenitori ad annunciare la nascita del loro primo figlio, Gabriel, attraverso i ...Sfera Ebbasta è diventato padre per la prima volta: è nato il primo figlio, avuto dalla relazione con Angelina Lacour.