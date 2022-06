Serie C, Triestina salva: 90% delle quote del club cedute ed iscrizione in Lega Pro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fumata bianca. La Triestina è stata venduta ed è salva. Raggiunto in extremis l’accordo con la nuova proprietà, che assume il 90% delle quote Leggi su mediagol (Di mercoledì 22 giugno 2022) Fumata bianca. Laè stata venduta ed è. Raggiunto in extremis l’accordo con la nuova proprietà, che assume il 90%

