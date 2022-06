Serie A, arriva il primo arbitro donna la prossima stagione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima arbitro donna di Serie A, il commento di Gianluca Rocchi: «ha meritato la promozione sul campo» Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima arbitro donna di Serie A: la decisione verrà confermata in una conferenza stampa il primo luglio. La 32enne livornese verrà arruolata nel gruppo degli arbitri di Serie A e Serie B, categoria che ha già arbitrato la scorsa stagione. Di seguito il commento Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B. «Posso garantire che se arriverà ad arbitrare in Serie A una donna è perché lo merita. É preparata sia dal punto di vista fisico e sia da quello tecnico e chi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la primadiA, il commento di Gianluca Rocchi: «ha meritato la promozione sul campo» Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la primadiA: la decisione verrà confermata in una conferenza stampa illuglio. La 32enne livornese verrà arruolata nel gruppo degli arbitri diA eB, categoria che ha già arbitrato la scorsa. Di seguito il commento Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri diA e B. «Posso garantire che se arriverà ad arbitrare inA unaè perché lo merita. É preparata sia dal punto di vista fisico e sia da quello tecnico e chi ...

