Sequestrati 500 kg di cozze nere dalla polizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) La costante attività di tutela della sicurezza alimentare ed in generale di contrasto al commercio illegale ha portato, nei giorni scorsi, i colleghi del Commissariato Borgo, con la collaborazione del Personale del Dipartimento di Prevenzione ASL, al sequestro di circa 500 kg cozze nere. I controlli hanno riguardato diverse pescherie della città di Taranto e della provincia. In particolare, in tre esercizi commerciali, i titolari sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Taranto per presunto commercio di sostanze alimentari nocive ed in cattivo stato di conservazione ai sensi dell'art. 444 c.p. e art. 5 lett. b) della Legge n. 283/ 1962 ed i prodotti ittici Sequestrati e successivamente distrutti ad opera di una ditta specializzata. A seguito di un controllo svolto presso una pescheria di Massafra, invece, è stato ...

