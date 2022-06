Senza energia l’Africa non potrà svilupparsi. Le previsioni di Birol (Iea) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Parlando prima del rilascio dell’African Energy Outlook 2022 dell’International Energy Agency, Fatih Birol, direttore esecutivo dell’organismo energetico con sede a Parigi, ha affermato che solo il 7% dei flussi totali di finanziamento sul clima varati dalle economie avanzate per i paesi in via di sviluppo va alle nazioni africane. “A mio avviso, la più grande barriera di fronte allo sviluppo economico africano è la mancanza di accesso all’energia”, ha detto al Financial Times. Circa 600 milioni di persone in Africa, ovvero il 43% della popolazione, non hanno accesso all’elettricità. L’accesso universale all’energia potrebbe essere raggiunto entro il 2030 attraverso investimenti di 25 miliardi di dollari all’anno, equivalenti ad appena l’1% dell’investimento energetico globale totale, secondo lo studio dell’AIE. Le ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Parlando prima del rilascio deln Energy Outlook 2022 dell’International Energy Agency, Fatih, direttore esecutivo dell’organismo energetico con sede a Parigi, ha affermato che solo il 7% dei flussi totali di finanziamento sul clima varati dalle economie avanzate per i paesi in via di sviluppo va alle nazioni africane. “A mio avviso, la più grande barriera di fronte allo sviluppo economico africano è la mancanza di accesso all’”, ha detto al Financial Times. Circa 600 milioni di persone in Africa, ovvero il 43% della popolazione, non hanno accesso all’elettricità. L’accesso universale all’potrebbe essere raggiunto entro il 2030 attraverso investimenti di 25 miliardi di dollari all’anno, equivalenti ad appena l’1% dell’investimento energetico globale totale, secondo lo studio dell’AIE. Le ...

