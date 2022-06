Se lo fai male e usi parole sbagliate potresti correre un rischio altissimo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al giorno d’oggi bisogna fare attenzione a ogni piccolo dettaglio, perché un gesto o una parola fatti male potrebbero danneggiarci gravemente. Ormai non siamo più sicuri su nulla e il mondo a volte può apparirci ostile… soprattutto le persone, di cui ci si fida sempre meno. Sta diventando sempre più rischioso anche compiere azioni quotidiane che, in passato, non mettevano l’ansia che mettono oggi. Scopriamo insieme il perché! Attenzione a come si risponde al telefono – (quifinanza) – curiosauro.itSe lo fai male rischi Stiamo parlando del telefono e di quando, purtroppo, rispondiamo a numeri sconosciuti in modo sbagliato. I truffatori che si nascondono dall’altro lato, infatti, non aspettano altro che di sentire quella parolina magica che a loro serve per metterci nel sacco. Dobbiamo imparare a rispondere in modo corretto o, forse, a ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Al giorno d’oggi bisogna fare attenzione a ogni piccolo dettaglio, perché un gesto o una parola fattipotrebbero danneggiarci gravemente. Ormai non siamo più sicuri su nulla e il mondo a volte può apparirci ostile… soprattutto le persone, di cui ci si fida sempre meno. Sta diventando sempre piùso anche compiere azioni quotidiane che, in passato, non mettevano l’ansia che mettono oggi. Scopriamo insieme il perché! Attenzione a come si risponde al telefono – (quifinanza) – curiosauro.itSe lo fairischi Stiamo parlando del telefono e di quando, purtroppo, rispondiamo a numeri sconosciuti in modo sbagliato. I truffatori che si nascondono dall’altro lato, infatti, non aspettano altro che di sentire quella parolina magica che a loro serve per metterci nel sacco. Dobbiamo imparare a rispondere in modo corretto o, forse, a ...

