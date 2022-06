(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha presentato nei giorni scorsi il proprio libro “Insegnare senza farsi male” al Salone internazionale di Torino. E ha lasciato che ad aprire la discussione, davanti a un centinaio di, fossero i suoi alunni di quinta. Dal dibattito sono emersi interessanti spunti di discussione per la comunità scolastica ma anche per chi si occupa di scuole e di formazione. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : “Se dinnanzi a me avessi il Ministro dell’Istruzione gli farei sapere che la scuola ha bisogno di docenti che …” -

Renonews

... nei quali non mancò, tra il 1969 " dopo la strage di Piazza Fontana, avvenutaalla Curia "... nonostantepregato i colleghi a convogliare le mie preferenze su di lui; egli mi rispose: '...... riferendosi alla sua convocazionial pm, disse: "il verbale non se lo sono mangiatoma a ... Seavuto qualcosa di un reato. Io ho fatto arrestare anche colleghi... ho la divisa cucita ... Condizionamenti sociali li aveva scambiati per due ladri. Dalle pagine di Facebook la signora Esposito traccia un ricordo accorato del figlio, a cinque giorni dalla terza udienza del processo che si sta celebrando con il ...