Scozia, si rifiuta di rispondere alla domanda: “Lei è incinto?”. Così uomo non riesce a donare il sangue (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – “Lei è incinto?”. alla domanda, un uomo scozzese non risponde. E gli viene vietata la donazione del sangue, come riportato sull’Agi. “Lei è incinto?”. L’uomo si rifiuta di rispondere Si chiama Leslie Sinclair, di 66 anni, l’uomo che ha raccontato al Daily Mail l’incredibile ennesima storia di follia gender. Sinclair afferma di aver donato circa 60 litri di sangue negli ultimi 50 anni, ma di non averlo potuto fare nell’ultima incredibile occasione. Perché? Il modulo da compilare comprendeva anche domande introdotte per ragioni di sedicenti programmi di “inclusività” di cui abbiamo di recente pubblicato. Una di queste, chiedeva direttamente all’uomo se fosse ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – “Lei è?”., unscozzese non risponde. E gli viene vietata la donazione del, come riportato sull’Agi. “Lei è?”. L’sidiSi chiama Leslie Sinclair, di 66 anni, l’che ha raccontato al Daily Mail l’incredibile ennesima storia di follia gender. Sinclair afferma di aver donato circa 60 litri dinegli ultimi 50 anni, ma di non averlo potuto fare nell’ultima incredibile occasione. Perché? Il modulo da compilare comprendeva anche domande introdotte per ragioni di sedicenti programmi di “inclusività” di cui abbiamo di recente pubblicato. Una di queste, chiedeva direttamente all’se fosse ...

