Scontri Spezia-Napoli | ricorso vinto | ecco cosa succede al Maradona

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilhailper la chiusura della Curva A in merito alpresentato per gli. A comunicarlo è la Società di Aurelio De Laurentiis che quindi potrà aprire regolarmente tutti i settori dello stadio Diego Armandoin occasione del primo match casalingo della prossima stagione. Il giudice sportivo lo aveva chiuso in seguito agli incidenti in. Stadio: riapre la Curva A, il comunicato ufficiale della SSCN “La SSCcomunica che la Corte Sportiva di Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di, ...

...il reclamo presentato dal Napoli in merito al provvedimento adottato dal giudice sportivo per i fatti dello scorso 22 maggio in occasione della sfida con lo. Quel giorno c'erano stati...I problemi e glinell'ultima giornata del campionato appena concluso in quel di Laavevano messo a rischio la prima della nuova Serie A per i tifosi del Napoli, con la Curva A a forte rischio chiusura. ... Scontri Spezia-Napoli, annullato il provvedimento del giudice sportivo sulla chiusura della Curva A Il Napoli ha vinto il ricorso per la chiusura della Curva A in merito al ricorso presentato per gli scontri Spezia-Napoli. A comunicarlo è la Società di Aurelio De Laurentiis che quindi potrà aprire ...Vittoria in Appello. La Corte Sportiva d'Appello nazionale ha accolto il reclamo presentato dal Napoli sul provvedimento adottato dal giudice sportivo per i ...