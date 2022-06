Sconcerti | «il ritorno di Lukaku si spiega con Milano | è una città dove senti le cose del mondo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’operazioneè piaciuta moltissimo a Marioche al Corriere della sera ha regalato un’ode ae alla milanesità. Scrive: A modo suo è l’affare più raffinato e disperato nella lunga storia del calcio. Perché alla base non c’è un’esigenza tecnica di una società, ma quella esistenziale (…). Conosco il calcio da un po’ di decenni, non ricordo un campione che si sia ridotto di un quarto lo stipendio per il piccolo piacere di tornare nella sua vecchia società. È un successo soprattutto diin quanto area di vita, modo di essere. Quando ero ragazzo e vivevo a, laera il culto dell’industria e dello smog. I romani, i napoletani, venivano su e chiamavano nuvolosi i milanesi. Oggiè diventata non so come la...