Scissione M5s, chi sono i 51 deputati che hanno seguito Di Maio nel nuovo gruppo: da Ruocco a Castelli, Macina e Di Stefano

Dopo la Scissione dal Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio come prima cosa ha ufficializzato la nascita del gruppo a Montecitorio con 51 deputati. Mentre al Senato le manovre sono in corso e per ora si parla di 11 senatori (che avranno bisogno del simbolo di un partito che si è presentato alle elezioni). Intanto oggi hanno lasciato anche due eurodeputate: Daniela Rondinelli e Chiara Gemma. I deputati – Questo l'elenco dei deputati che hanno aderito (finora) al gruppo Insieme per il futuro di Luigi Di Maio: Antonio Lombardo, deputato siciliano eletto con il M5s per la prima volta nel 2018. Aveva lasciato il Movimento a dicembre 2020, in polemica sulla risoluzione per la riforma del fondo ...

