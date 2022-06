Scissione 5 Stelle | Ricciardi | “Movimento libero da Di Maio”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – L’addio di Luigi Di? “Ognuno fa le sue scelte, andiamo a ricostruire, ora ilpuò volare alto. Ora bisogna Continuare la nostra ricostruzione, finalmente senza persone che avevano altri progetti”. Così il vicepresidente del M5S Riccardo, arrivando alla sede del partito. “Continueremo le nostre battaglie come abbiamo sempre fatto, i numeri contano – risponde a chi gli fa notare che ora il Peso specifico dele’ ridotto – ma conta il peso politico, al di là dei numeri in parlamento”. Dideve lasciare? “Difa il suo, ora possiamo non pensare a lui ma al. Dovete chiederlo a lui sennò poi mi accusa di attacchi personali. Ilora e’, può ripartire con più ...

... con ladel gruppo che fa capo a , e indica nella costituzione di una grande forza ... Da questo punto di vista, se c'è un'innovazione anche nell'ambito dei Cinque. Se c'è un processo di ...All'indomani delladi Luigi Di Maio dal M5S e dopo avere incassato ieri il via libera del ... tema su cui si e' consumato lo strappo all'interno del Movimento Cinque. 'C'è una ...(Adnkronos) – “Sono grato a Luigi Di Maio per essere un uomo di integrità. L’Italia ha scelto il lato giusto della storia: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa”. Così su ...Ricciardi (vicepresidente M5S) non esclude il pugno duro: "Di Maio deve dimettersi Non rappresenta più il Movimento, va affrontato un tema di rappresentanza politica" ...