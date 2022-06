Scissione 5 Stelle, Fico annuncia nascita nuovo gruppo Di Maio (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ nato ‘Insieme per il Futuro’, il nuovo gruppo a cui ha dato vita Di Maio dopo la Scissione dai 5 Stelle. Il presidente della Camera, Roberto Fico, in apertura di seduta ha annunciato la nascita della formazione, dando lettura dei deputati che hanno aderito. Sono 51, compreso Di Maio, i deputati che hanno aderito a Insieme per il futuro. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5 Stelle, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa, Andrea Caso, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ nato ‘Insieme per il Futuro’, ila cui ha dato vita Didopo ladai 5. Il presidente della Camera, Roberto, in apertura di seduta hato ladella formazione, dando lettura dei deputati che hanno aderito. Sono 51, compreso Di, i deputati che hanno aderito a Insieme per il futuro. Tranne Antonio Lombardo, che arriva da Coraggio Italia e che comunque era stato eletto con il Movimento 5, sono tutti ormai ex grillini: Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Luca Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa, Andrea Caso, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele ...

Pubblicità

fattoquotidiano : L’ex 5 stelle Giarrusso: “Scissione di Di Maio? Non ha a che fare con le armi, è una lotta di potere con Conte” - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Rottura nel #M5S, la mossa di #DiMaio: avviata la raccolta firme?? - alessandroagos7 : RT @tempoweb: #DiMaio spegne le Stelle @lefrasidiosho per il #iltempodioshø - rob_arci : RT @Michele_Anzaldi: A Cartabianca in onda un imbarazzante spot allo spettacolo teatrale di Travaglio, strumento di propaganda in favore di… - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Dopo la scissione del Movimento 5 Stelle ci sarà un ulteriore balzo in avanti di Fratelli d'Italia? -