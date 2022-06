Scherma, sarà Italia-Francia nella finale di sciabola femminile agli Europei! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la quarta volta agli Europei di Antalya, Italia e Francia si affronteranno in finale. Dopo le prove a squadre di fioretto maschile e femminile e quella di spada femminile, anche le sciabolatrici azzurre si giocheranno la medaglia d’oro contro le transalpine. Un bel risultato quello raggiunto dal quartetto composto da Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro, che permette in ogni caso all’Italia di avere già la certezza della tredicesima medaglia di questa rassegna continentale. Le azzurre si sono aperte la strada del podio con la vittoria sull’Ungheria per 45-38. Dopo un inizio complicato per il 5-0 di Katona a Battiston, la squadra Italiana si è ripresa prontamente, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Per la quarta voltaEuropei di Antalya,si affronteranno in. Dopo le prove a squadre di fioretto maschile ee quella di spada, anche letrici azzurre si giocheranno la meda d’oro contro le transalpine. Un bel risultato quello raggiunto dal quartetto composto da Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro, che permette in ogni caso all’di avere già la certezza della tredicesima meda di questa rassegna continentale. Le azzurre si sono aperte la strada del podio con la vittoria sull’Ungheria per 45-38. Dopo un inizio complicato per il 5-0 di Katona a Battiston, la squadrana si è ripresa prontamente, ...

