Scherma, l'Italia estrae la spada nella roccia ed è campione d'Europa dopo 23 anni! Santarelli, Cimini e Di Veroli giganteggiano con Israele! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ennesima medaglia messa in bacheca dal contingente azzurro agli Europei 2022 di Scherma. Le pedane di Antalya fanno da cornice all'impresa di Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Federico Vismara e Davide Di Veroli, campioni continentali nella spada a squadre dopo la vittoria in finale ai danni di Israele (45-32). Il quartetto tricolore ha saputo affrontare gli scontri di giornata con grinta e tecnica, imponendosi agli ottavi contro la Repubblica Ceca (45-34) e ai quarti contro la Svizzera (45-41), grazie ad una bella rimonta negli assalti conclusivi. Indimenticabile la sfida delle semifinali vinta all'ultimo respiro sui francesi (45-44): dopo essere stata sotto di otto punti a metà incontro l'Italia ha rimontato di prepotenza, fino al ...

