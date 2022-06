Scherma: Europei, azzurre della sciabola in finale contro la Francia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Antalya, 22 giu. - (Adnkronos) - L'Italia si qualifica per la finale della sciabola femminile a squadre ai campionati Europei di Antalya. Le azzurre Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro raggiungono l'atto conclusivo grazie al successo per 45-38 sull'Ungheria. L'Italia affronterà in finale la Francia che ha sconfitto 45-43 l'Ucraina nell'altra semifinale. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Antalya, 22 giu. - (Adnkronos) - L'Italia si qualifica per lafemminile a squadre ai campionatidi Antalya. LeRossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro raggiungono l'atto conclusivo grazie al successo per 45-38 sull'Ungheria. L'Italia affronterà inlache ha sconfitto 45-43 l'Ucraina nell'altra semi

Pubblicità

juventusfc : Complimenti a Daniele Garozzo e agli azzurri che hanno conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Europei di scher… - Federscherma : OROOOOOOOOO ???? Le fiorettiste trionfano agli Europei di Antalya nella prova a squadre superando la Francia in final… - SkySport : ULTIM'ORA SCHERMA EUROPEI, ORO PER L'ITALIA NEL FIORETTO MASCHILE #Garozzo, #Foconi e #Marini battono la Francia #SkySport #Scherma #Italia - Occe64 : RT @Eurosport_IT: Siamo Campioni d'Europaaaa! ?????? #AntalyaEuroFencing | #Scherma | #Fencing - TV7Benevento : Scherma: Europei, azzurre della sciabola in finale contro la Francia - -