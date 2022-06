Scherma | AU REVOIR FRANCE! Capolavoro Italia | Di Veroli piazza la stoccata al supplementare e gli azzurri sono in finale agli Europei!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ad accendersi è solamente la luce rossa ed in quel momento esplode la gioia di Davide Die di tutta la squadra azzurra di spada maschile. Unquello dell’e del quartetto composto proprio dal giovane romano, da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini e Federico Vismara. L’batte la Francia per 45-44 al minutoed ora affronterà Israele, che ha battuto la Danimarca sempre per 45-44, nelladegli Europei di Antalya. Serviva una grande impresa contro la corazzata francese e glistati eccezionali, riuscendo anche a reagire ad un difficilissimo momento, quando la Francia si è trovata avanti anche di sette stoccate dopo sei sfide (23-30). Negli ultimi tre assalti è successo di tutto con la rimonta ...