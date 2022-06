Sbarca dal traghetto con 23 chili di eroina, il trafficante albanese arrestato in porto: in fumo affari per un milione (Di mercoledì 22 giugno 2022) ANCONA - Sbarca dal traghetto con un carico di eroina nascosto in un vano ricavato dal sedile passeggero dell'auto. È finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un 50enne di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 giugno 2022) ANCONA -dalcon un carico dinascosto in un vano ricavato dal sedile passeggero dell'auto. È finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un 50enne di ...

Pubblicità

giulio_galli : RT @CinespazioBlog: La seconda stagione del drama #departure sbarca per la prima volta in Italia su #rai4 a partire dal prossimo 29 Giugno.… - CinespazioBlog : La seconda stagione del drama #departure sbarca per la prima volta in Italia su #rai4 a partire dal prossimo 29 Giu… - comunescandicci : La danza contemporanea sbarca a Open City 2022, dal 23.6 al 20.7 nel Pomario dell’Acciaiolo il festival NUTIDA Nuov… - gponedotcom : Il MotoAmerica sbarca nello Stato di Washington dove Danilo e la Panigale V4 sono chiamati a difendersi dal trident… - RadioActivenew : Il club del miglio sbarca su radio Active, notizie e rumors dalcircuito sulla classica distanza anglosassone giunto… -