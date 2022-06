Sau | si apre l’ipotesi di un ritorno in Sardegna

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il contratto che lega Marco Sau al Benevento si esaurirà ufficialmente il prossimo 30 giugno. A partire dal mese di luglio, “Pattolino” sarà un giocatore svincolato a tutti gli effetti. Uno status, però, che potrebbe non durare a lungo. L’ormai ex attaccante della Strega potrebbe infatti tornare a giocare in, dove ha militato per l’ultima volta nella stagione 2018/19 indossando la maglia del Cagliari. Il suo futuro calcistico, però, potrebbe essere all’Olbia, formazione impegnata nel raggruppamento B di serie C. L'articolo proviene da Anteprima24.it.