Santa Marinella | “Basta proteste inutili” Il Sindaco risponde al Comitato contro le strisce blu

(Di mercoledì 22 giugno 2022)– ” Illeblu continua ad attaccare l’amministrazione comunale che rappresento sul parcheggio libero dell’ex Fungo non ritenendolo idoneo per gli anziani e per le persone disabili”. IlPietro Tidei torna a parlare di parcheggi spiegando: “Vorreire che la situazione al parcheggione è provvisoria. Stiamo attuando una gara d’appalto per l’arredo urbano che coinvolgerà una serie di migliorie, tra le quali anche la scala di accesso al parcheggio. Piazza Gentilucci e l’ex Fungo sono inseriti in un project financing che prevede la realizzazione di una grande piazza con due piani di parcheggio con piccole strutture alla base che sarà veramente un fiore all’occhiello della città”. Il Primo cittadino precisa ulteriormente: ...

Pubblicità

Sevenpress : Mtb Santa Marinella: Gabriele Faccenda sul podio dei campionati nazionali CSI di cross country - 0N2YTH3BR4V3 : @onlythesxwalls si spera in santa marinella - Andy49681098 : @ilteamdeipali una domanda strana,PEOR ho bisogno di sapere ma quando fanno i concerti a Santa Marinella a castello… - Terzobinarioit : A Santa Marinella l'iniziativa 'Attività culturali tra passato e presente' - TanteCC : Io me ne sono accorto a Santa Marinella: io e te siamo un pianeta e una stella -

BaraondaNews

Tolfa eripartono dalla conferma degli allenatori per la stagione 2022 - 2023. Infatti saranno ancora Daniele Fracassa e Nicola Salipante a sedere sulle rispettive panchine di Promozione ed è ...La spiaggia della, comunque, non ha accessi diretti e quindi, per raggiungerla, ... a nord, e dalla Spiaggia diMaria, a sud. Anche qui, possiamo trovare un mare trasparente e ... Santa Marinella passato presente Tolfa e Santa Marinella ripartono dalla conferma degli allenatori per la stagione 2022-2023. Infatti saranno ancora Daniele Fracassa e Nicola Salipante a sedere sulle rispettive panchine di Promozione ...CIVITAVECCHIA – Partono gli esami di maturità per oltre 600 studenti e studentesse di Civitavecchia. Oggi si parte con la prima prova e, dopo due anni di pandemia, si torna in presenza e senza obbligo ...