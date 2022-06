Pubblicità

TV7Benevento : Sanità, la medicina di prossimità cambia il ruolo del farmacista - - LocalPage3 : Sanità, la medicina di prossimità cambia il ruolo del farmacista - FGuardiella : Sanità, la medicina di prossimità cambia il ruolo del farmacista - ParliamoDiNews : Sanità, la medicina di prossimità cambia il ruolo del farmacista – Libero Quotidiano #RussiaUcraina #Calciomercato… - italiaserait : Sanità, la medicina di prossimità cambia il ruolo del farmacista -

Adnkronos

... l'incremento delle prestazioni rese in telemedicina e teleassistenza, e il potenziamento dell'assistenza domiciliare, daranno vita a unapiù vicina ai cittadini e più radicata nel territorio. ...... prodotte da una politica di austerity e definanziamento della spesa pubblica in, all'ombra ... all'erosione delladel territorio, della prevenzione in tutti i suoi aspetti fino alla ... Sanità, la medicina di prossimità cambia il ruolo del farmacista