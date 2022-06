Salvini | “Interventi forti su siccità | energia e carburanti”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – “Il governo non può bloccarsi per le rotture nel Movimento 5 Stelle: la Lega chiede con forza il Decretoe i rinnovi degli sconti per. Famiglie e imprese non possono aspettare”. E’ quanto ha dichiarato il leader della Lega Matteo. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia askanews

ROMA – "Il governo non può bloccarsi per le rotture nel Movimento 5 Stelle: la Lega chiede con forza il Decreto siccità e i rinnovi degli sconti per energia e carburanti. Famiglie e imprese non possono aspettare". E' quanto ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini.