Salernitana, intesa raggiunta con il Cagliari per Joao Pedro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Joao Pedro Salernitana: accordo trovato tra la società granata e il Cagliari per il trasferimento dell’attaccante italobrasiliano Colpo di scena nella situazione legata all’attaccante del Cagliari Joao Pedro. Il giocatore giocherà in Serie A, ma in una squadra a sorpresa. Come riportato da Gianluca Di Marzio nell’incontro che c’è stato oggi tra Capozucca e De Sanctis si sarebbe trovato l’accordo per il trasferimento dell’italobrasiliano alla Salernitana. Manca soloamente il sì dell’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022): accordo trovato tra la società granata e ilper il trasferimento dell’attaccante italobrasiliano Colpo di scena nella situazione legata all’attaccante del. Il giocatore giocherà in Serie A, ma in una squadra a sorpresa. Come riportato da Gianluca Di Marzio nell’incontro che c’è stato oggi tra Capozucca e De Sanctis si sarebbe trovato l’accordo per il trasferimento dell’italobrasiliano alla. Manca soloamente il sì dell’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

FootbaLover1899 : Accordo trovato tra il #Cagliari e la #Salernitana per la cessione di Joao #Pedro, manca l'intesa con il giocatore??… - NandoArm8 : In sintesi il mercato della #Salernitana: - #JoaoPedro accordo tra i club, manca intesa con il calciatore; -… - Sal_FuoriSede : ?? Altra bomba di mercato serale, accordo fissato tra #Salernitana e #Cagliari per #JoaoPedro. ?? C'è però da defini… - infoitsport : KISS KISS - Deulofeu-Napoli, intesa totale. Osimhen resta. Scambio di attaccanti con la Salernitana? - _ilnapoletano_ : #Salernitana, contatti continui con #Djuric per cercare l’intesa sul rinnovo di contratto. Su di lui si sono mosse… -