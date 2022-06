Salernitana grandi firme: c’è anche Milik per l’attacco (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Salernitana fa sul serio per la prossima stagione, la squadra di Davide Nicola è reduce da una seconda parte di campionato entusiasmante che si è conclusa con la salvezza. Le ultime settimane sono state anche movimentate, tutto è nato dall’addio di Walter Sabatini in seguito ad alcune divergenze con la dirigenza. La Salernitana è attivissima sul calciomercato, iniziano a circolare nomi veramente interessanti per la prossima stagione. La rosa è già molto competitiva ma l’intenzione della dirigenza è quella di disputare un campionato tranquillo. Occhi sull’attacco. Il sogno della Salernitana si chiama Cavani. La trattativa con il Matador continua, sul tavolo è stato messo un biennale e la decisione dell’ex Napoli dovrà arrivare entro le prossime settimane. Sul calciatore si è registrato l’inserimento ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lafa sul serio per la prossima stagione, la squadra di Davide Nicola è reduce da una seconda parte di campionato entusiasmante che si è conclusa con la salvezza. Le ultime settimane sono statemovimentate, tutto è nato dall’addio di Walter Sabatini in seguito ad alcune divergenze con la dirigenza. Laè attivissima sul calciomercato, iniziano a circolare nomi veramente interessanti per la prossima stagione. La rosa è già molto competitiva ma l’intenzione della dirigenza è quella di disputare un campionato tranquillo. Occhi sul. Il sogno dellasi chiama Cavani. La trattativa con il Matador continua, sul tavolo è stato messo un biennale e la decisione dell’ex Napoli dovrà arrivare entro le prossime settimane. Sul calciatore si è registrato l’inserimento ...

