Salernitana De Sanctis vuole riportare in Italia Milik | le ultime

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Deè scatenato sul mercato della: i suoi occhi sono puntati sudel Marsiglia Lafare un grande colpo e Deè molto attivo in questo senso. Tra i nomi nella lista del diesse sembra essere finito. L’ex Napoli, ora al Marsiglia, è stato riscattato dai francesi e ha il contratto in scadenza nel 2023. L’ingaggio è di 3.5 milioni a stagione, ma i granata vogliono provare a riportarlo in. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : L'ultima idea della #Salernitana è #Milik ?? - serieAnews_com : ?? #Salernitana, il sogno #Cavani è quasi impossibile. #DeSanctis punta #Milik - TuttoSalerno : Salernitana, con De Sanctis asse caldo con la capitale - ottochannel : Salernitana, De Sanctis punta il gioiello Felix - infoitsport : Salernitana, stallo sul rinnovo di Djuric: De Sanctis tiene in caldo Felix della Roma -

Calciomercato Serie A. La società granata struttura l'offerta a Cavani e lavora anche ad altre operazioni.market Milik guida la fila Devuole riportare in Italia l'ex Napoli adesso al Marsiglia. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport Milik -piano B, ...... il riscatto di Bohinen: sul fronte uscite ci sono novità su Djuric e Ederson Il mercato dellasta prendendo sempre più il via con Deattivo in questi giorni. Il neo diesse dei ...La priorità della Salernitana è l’ingaggio del centravanti. Il club granata ha acceso i fari – come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il ...La Salernitana pensa ad Arek Milik per il suo attacco ... Un altro dei nomi valutati dal direttore sportivo De Sanctis per il reparto offensivo è quello di Manuel De Luca, 24 anni il prossimo 17 ...