Ryanair | confermato sciopero di sabato 25 giugno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - E'per25lodi 24 ore di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree, Malta Air e della società CrewLink. A riferirlo unitariamente Filt Cgil e Uiltrasporti spiegando che “la protesta rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo”. “Dopo lodello scorso 8- sottolineano le organizzazioni sindacali - visto il perdurare dell'impossibilità di avviare un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante, i lavoratori italiani di, Malta Air e Crewlink scioperano per chiedere contratti di lavoro in linea ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di settore, così come previsto dalla legge ...