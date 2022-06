Russia | esplosione alla raffineria di Rostov | «Attacco causato da due droni ucraini» – Il video

Pubblicità

ValdPitti : Kaliningrad, l'Europa scherza col fuoco. Con la chiusura del corridoio che collega la #Russia alla exclave… - fattoquotidiano : RT @ilfattovideo: Russia, esplosione alla raffineria di Rostov: “Colpita da un drone ucraino”. Il video - infoitinterno : Russia, esplosione alla raffineria di Rostov: “Colpita da un drone ucraino”. Il video - Open_gol : Si tratterebbe del secondo assalto ucraino in pochi giorni a un’importante piattaforma energetica russa - PaolilloLuca : Russia, esplosione alla raffineria di Rostov: “Colpita da un drone ucraino”. Il video -

L'incendio nella raffineria di petrolio di Novoshakhtinsk nella regione di Rostov, in, è stata causata dalla caduta di un drone ucraino . Lo ha riferito alla Tass una fonte delle ...un'...Lapotrebbe fornire circa 25 milioni di tonnellate di grano e almeno 22 milioni di tonnellate di ... La vittima era in compagnia di un altro uomo che è rimasto ferito nell'. I due si ...L’incendio nella raffineria di petrolio di Novoshakhtinsk nella regione di Rostov, in Russia, è stata causata dalla caduta ... dopo di che si sono verificati un’esplosione e un incendio”, ha detto ...Con la chiusura al transito delle merci attraverso il corridoio che collega la Russia alla propria exclave di Kaliningrad ... forse come mai è accaduto dal 24 febbraio scorso, l’esplosione di una ...