Rublo si rafforza contro Euro e dollaro: perchè è ai massimi degli ultimi 7 anni? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Martedì il Rublo russo ha raggiunto il livello più alto contro il dollaro statunitense dal 2015. Il dollaro è scivolato del 3,13% rispetto al Rublo per salire a 55,21868. Anche contro l’Euro, la valuta russa ha raggiunto il massimo degli ultimi sette anni. Poiché rispetto ad esso, l’Euro ha perso il 2,62% andando a 58,28791. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 giugno 2022) Martedì ilrusso ha raggiunto il livello più altoilstatunitense dal 2015. Ilè scivolato del 3,13% rispetto alper salire a 55,21868. Anchel’, la valuta russa ha raggiunto il massimosette. Poiché rispetto ad esso, l’ha perso il 2,62% andando a 58,28791.

Pubblicità

antonio17820970 : @ultimenotizie Io non la vedrei come una vittoria per tante ragioni: il rublo si rafforza per via della sua bilanci… - OutsiderMan23 : @ultimenotizie Sisi intanto inflazione core al 20%. Il rublo si rafforza perché il prezzo di gas e petrolio è aumen… - OsservatorePo : @maxmix47351596 @QRepubblica @silvia_sb_ Il rublo che si rafforza significa poco. Basta avere un pò di dimestichezz… - LBT56025074 : RT @ultimoraLIVE: Cambi, il rublo si rafforza sull’euro: è ai massimi dal 2015 @ultimoralive - _frufru80_ : RT @ultimoraLIVE: Cambi, il rublo si rafforza sull’euro: è ai massimi dal 2015 @ultimoralive -