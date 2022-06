Rsf | “Il giornalista ucraino Maks Levin è stato giustiziato a sangue freddo dai russi Prove schiaccianti contro Mosca”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Li hanno interrogati, forse anche torturati, e poi giustiziati a. Si tratta di uno dei tanti crimini di guerra commessi dai, ma questa volta a farne le spese non è stata la popolazione civile di Irpin o di Bucha, ma un militaree anche un. È quanto si legge sull’ultimo report pubblicato da Reporter senza frontiere Come ildalle forze russe pubblicato dopo l’invio di due investigatori dell’organizzazione indipendente che monitora le violazioni del diritto alla libertà di stampa nel mondo. La loro morte era stata documentata poche settimane dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ordinata da Vladimir Putin, ...

Inoltre il barometroelenca giornalisti e operatori dei media scomparsi per un certo periodo di tempo, tra cui Irina Danilovich,e difensore dei diritti umani, di cui non si hanno più ......dopo l'emittente Bfmtv ha confermato "con immenso dolore" la morte in Ucraina del suo. ... Secondo il sito di Reporter Senza Frontiere () che conteggia giornalisti, professionisti dei ... Rsf: “Il giornalista ucraino Maks Levin è stato giustiziato a sangue freddo dai russi È quanto si legge sull’ultimo report pubblicato da Reporter senza frontiere Come il giornalista ucraino Maks Levin è stato ... o addirittura atti di tortura – si legge nel resoconto di Rsf – Nel ...Il fotografo è morto il 13 marzo nella regione di Kiev, odve stava lavorando usando il suo drone. Ora un’indagine di Reporter senza frontiere prova a fare ...