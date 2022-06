Rosanna Vaudetti, malore a Portonovo. L'annunciatrice sviene in acqua sotto gli occhi dei bagnanti (Di mercoledì 22 giugno 2022) ANCONA - malore choc questa mattina a Portonovo per Rosanna Vaudetti: la popolarissima annunciatrice e conduttrice televisiva è svenuta a causa del gran caldo in acqua sotto gli occhi dei bagnanti. ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 giugno 2022) ANCONA -choc questa mattina aper: la popolarissimae conduttrice televisiva è svenuta a causa del gran caldo inglidei. ...

Pubblicità

prospettico1 : Mo' ci giochiamo pure la Vaudetti, che ha tenuto botta per 85 anni. Malore! --- Rosanna Vaudetti, malore a Portonov… - msn_italia : Rosanna Vaudetti, malore a Portonovo per l'ex Signorina Buonasera - minutepietro1 : La coconduttrice televisiva Rosanna Vaudetti sviene in acqua sotto gli occhi dei bagnanti #maloriImprovvisi - infoitinterno : Rosanna Vaudetti, malore a Portonovo. L'annunciatrice sviene in acqua sotto gli occhi dei bagnanti -