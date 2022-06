Ronaldo Juve, ecco cosa filtra dopo le voci del possibile ritorno (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cristiano Ronaldo Juve: cosa filtra dopo che sono rimbalzate le voci di un possibile ritorno di CR7 in bianconero Cristiano Ronaldo valuterebbe un addio al Manchester United vista la mancata qualificazione alla Champions League e l’arrivo di Ten Hag che non appare intenzionato a puntare su di lui. voci lo accostano ad un possibile ritorno alla Juve, ma in verità i bianconeri, al momento, sondano altri profili per l’attacco: Di Maria, Berardi e Kostic su tutti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cristianoche sono rimbalzate ledi undi CR7 in bianconero Cristianovaluterebbe un addio al Manchester United vista la mancata qualificazione alla Champions League e l’arrivo di Ten Hag che non appare intenzionato a puntare su di lui.lo accostano ad unalla, ma in verità i bianconeri, al momento, sondano altri profili per l’attacco: Di Maria, Berardi e Kostic su tutti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

