Romelu Lukaku si avvicina al ritorno all'Inter mentre il Chelsea accetta il trasferimento in prestito (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-21 21:33:07 Breaking news: Di Andrea Thompson Pubblicato: 21 giugno 2022 20:33Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2022 20:55 Quest'estate il Chelsea si separerà dal sicario della nazionale belga Romelu Lukaku come il De Rode Duivels Il miglior marcatore di tutti i tempi è destinato a fare il suo ritorno nei giganti italiani dell'Inter. David Ornstein dell'Athletic ha confermato che i due club hanno concordato in linea di principio un accordo che vedrebbe Lukaku tornare a San Siro nel 2022-23 con un contratto di prestito di un anno diretto, che include anche una quota di 7 milioni di sterline e ulteriori ons. Accordo di principio per Romelu Lukaku con l'Inter in prestito di 1 anno diretto. Costo 8 milioni di euro + ...

StefanoFeltri : Così i contribuenti italiano pagano un pezzo dello stipendio di Lukaku che torna all'Inter con lo sconto. Doveva se… - SimoneTogna : Mancano solo le formalità burocratiche (e le visite mediche) e poi Romelu #Lukaku sarà ufficialmente (e di nuovo) u… - DiMarzio : .@Inter, segnali incoraggianti per il ritorno di Romelu #Lukaku: i nerazzurri e il #Chelsea si incontreranno di nuo… - GQitalia : Si sono incontrati, amati, lasciati e poi ripresi, come in una tormentata storia d'amore #romelulukaku @Inter - dhitka : RT @zucamelo: buongiorno solo a romelu lukaku -