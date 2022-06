Roma, sporcizia e pessime condizioni igieniche: 1000€ di multa al gestore del ristorante (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma. Non si fermano i controlli dei Carabinieri per contrastare i fenomeni di degrado e abusivismo nonché per reprimere i reati di natura predatoria. Numerose le irregolarità riscontrate da militari che, con la collaborazione dei Nas, hanno eseguito dei controlli anche all’interno dei locali sanzionando il gestore di un ristorante nei pressi di Piazza Navona per le scarse condizioni igieniche in cui versava l’esercizio. Il bilancio dell’attività è di 8 denunce a piede libero, 7 persone multate e una attività di ristorazione sanzionata. Controlli dei Carabinieri a Termini: le operazioni Nell’area dello scalo ferroviario e piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato una 39enne Romana sorpresa all’uscita di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022). Non si fermano i controlli dei Carabinieri per contrastare i fenomeni di degrado e abusivismo nonché per reprimere i reati di natura predatoria. Numerose le irregolarità riscontrate da militari che, con la collaborazione dei Nas, hanno eseguito dei controlli anche all’interno dei locali sanzionando ildi unnei pressi di Piazza Navona per le scarsein cui versava l’esercizio. Il bilancio dell’attività è di 8 denunce a piede libero, 7 personete e una attività di ristorazione sanzionata. Controlli dei Carabinieri a Termini: le operazioni Nell’area dello scalo ferroviario e piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del NucleoScalo Termini hanno denunciato una 39ennena sorpresa all’uscita di un ...

