Roma-Lega Serie A, è scontro totale: ecco il motivo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come riportato da la Voce Giallorossa la Lega Serie A ha mandato un duro comunicato, firmato dall'AD Luigi De Siervo, contro il CEO della Roma Pietro Berardi, accusato di aver portato in solitaria... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come riportato da la Voce Giallorossa laA ha mandato un duro comunicato, firmato dall'AD Luigi De Siervo, contro il CEO dellaPietro Berardi, accusato di aver portato in solitaria...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Polemica in atto tra la #Roma e la #LegaSerieA - LeBombeDiVlad : ?? #LegaSerieA, attacco alla #Roma: lettera al CEO #Berardi ?? Ecco il motivo ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #News - VoceGiallorossa : ?? LA VOCE DELLA SERA - Le notizie più importanti di oggi! #ASRoma #Vocegiallorossa - romanewseu : Battibecco tra l’ad #DeSiervo e il CEO della #Roma: “Le trattative parallele per i diritti TV sono dannose per la L… - SofiaS37604431 : @GuidoCrosetto Per i Veronesi nostalgici, la figura di Tosi rievoca quella della Lega 'buona' e salvifica che si co… -