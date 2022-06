Roma, la polizia rimuove i manifestanti che bloccavano il Grande Raccordo Anulare – Il video (Di mercoledì 22 giugno 2022) La polizia ha rimosso gli attivisti di Ultima Generazione che stamattina avevano provato di nuovo a bloccare il Grande Raccordo Anulare a Roma. L’altroieri automobilisti e motociclisti avevano cacciato i manifestanti sulla strada. L’attore e regista Alessandro Gassman si è schierato nei giorni scorsi con loro: «Mi schiero dalla parte dei più giovani che, come hanno fatto in questi giorni sul Gra, da anni stanno protestando per chiedere un cambio di passo nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Gualtieri abbia il coraggio di fare anche scelte impopolari». Leggi anche: Roma, la violenta reazione degli automobilisti alla protesta in strada per il Clima: «O ti sposti o passo» – Il video Roma, Ultima Generazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Laha rimosso gli attivisti di Ultima Generazione che stamattina avevano provato di nuovo a bloccare il. L’altroieri automobilisti e motociclisti avevano cacciato isulla strada. L’attore e regista Alessandro Gassman si è schierato nei giorni scorsi con loro: «Mi schiero dalla parte dei più giovani che, come hanno fatto in questi giorni sul Gra, da anni stanno protestando per chiedere un cambio di passo nelle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici. Gualtieri abbia il coraggio di fare anche scelte impopolari». Leggi anche:, la violenta reazione degli automobilisti alla protesta in strada per il Clima: «O ti sposti o passo» – Il, Ultima Generazione ...

