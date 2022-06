Roma-Guedes, sconto vicino: interviene Mendes (Di mercoledì 22 giugno 2022) Entra in gioco Jorge Mendes. Dopo i primi sondaggi da parte della Roma per Gonçalo Guedes ora si fa sul serio. I giallorossi sono interessati... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Entra in gioco Jorge. Dopo i primi sondaggi da parte dellaper Gonçaloora si fa sul serio. I giallorossi sono interessati...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Guedes piace molto alla #Roma, come già raccontato. E il #Valencia non può trattenerlo contro la sua volontà. Chia… - marcoconterio : ?? ???? Contatti in corso tra #Roma e #ValenciaCF con la regia di Jorge Mendes. Obiettivo Goncalo Guedes ???? per Jose M… - calciomercatoit : ?? - haivomanca : RT @tempoweb: #Mendes spinge #Guedes alla #ASRoma con in mano il jolly #CarlesPerez. Tiago Pinto riflette @fil_biafora #roma #calciomercato… - ASR192711 : RT @CheccoCasano: ???? Dai dialoghi al lavoro sul campo per Mendes che vuole avvicinare le posizioni di #Valencia e #Roma per #Guedes. Pinto… -