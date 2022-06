Roma, gruppo di ambientalisti blocca il Grande raccordo anulare: traffico in tilt. È la terza azione della settimana – Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico sul Grande raccordo anulare, a Roma, questa volta all’altezza di San Basilio. È la terza azione di questo tipo da parte dei manifestanti in una settimana. La polizia è intervenuta per spostare gli attivisti e permettere la circolazione delle auto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gli attivisti di Ultima Generhannoto ilsul, a, questa volta all’altezza di San Basilio. È ladi questo tipo da parte dei manifestanti in una. La polizia è intervenuta per spostare gli attivisti e permettere la circoldelle auto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

kwd16 : RT @massimoantonio1: A ROMA Il ratto di Proserpina è un gruppo scultoreo in marmo di Carrara di Gian Lorenzo Bernini, realizzato tra il… - naomiwestvalley : RT @massimoantonio1: A ROMA Il ratto di Proserpina è un gruppo scultoreo in marmo di Carrara di Gian Lorenzo Bernini, realizzato tra il… - Max_Tacconi : RT @HoaraBorselli: #Roma: turista sarda aggredita in pieno giorno da uno sconosciuto e trovata sanguinante a piazza Venezia. Camminava con… - tiziana_grasso : RT @HoaraBorselli: #Roma: turista sarda aggredita in pieno giorno da uno sconosciuto e trovata sanguinante a piazza Venezia. Camminava con… - corte_dc : RT @HoaraBorselli: #Roma: turista sarda aggredita in pieno giorno da uno sconosciuto e trovata sanguinante a piazza Venezia. Camminava con… -