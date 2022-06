Roma, gli attivisti bloccano (di nuovo) il GRA: automobilisti furiosi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Avevano annunciato una settimana di ‘blocchi’ e, in effetti, questo è quello che stanno facendo. Protagonisti sempre gli attivisti, gli ambientalisti che anche oggi hanno deciso di bloccare il Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. E hanno pensato bene, per creare disagio, di farlo proprio in un orario di punta, quello in cui sono tantissimi gli automobilisti che devono raggiungere il posto di lavoro. Ambientalisti bloccano il Raccordo tra Bufalotta e Tiburtina Con le gambe incrociate, seduti in strada, i manifestanti stanno continuando a gridare con tanto di cartelloni e slogan tutta la loro rabbia e il loro dissenso. “Basta Gas e Basta Carbone” – dicono a gran voce, perché gli attivisti non si fermeranno finché il Governo non bandirà un nuovo progetto di estrazione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Avevano annunciato una settimana di ‘blocchi’ e, in effetti, questo è quello che stanno facendo. Protagonisti sempre gli, gli ambientalisti che anche oggi hanno deciso di bloccare il Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali della Capitale. E hanno pensato bene, per creare disagio, di farlo proprio in un orario di punta, quello in cui sono tantissimi gliche devono raggiungere il posto di lavoro. Ambientalistiil Raccordo tra Bufalotta e Tiburtina Con le gambe incrociate, seduti in strada, i manifestanti stanno continuando a gridare con tanto di cartelloni e slogan tutta la loro rabbia e il loro dissenso. “Basta Gas e Basta Carbone” – dicono a gran voce, perché glinon si fermeranno finché il Governo non bandirà unprogetto di estrazione di ...

