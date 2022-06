Roma, Frattesi ma non solo: Mourinho vuole anche Guedes (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giornata di lavoro per il general manager della Roma Tiago Pinto, volato a Milano per alcuni incontri per portare avanti alcune delle trattative più importanti del calciomercato estivo Romanista. La priorità dei giallorossi è trovare un rinforzo importante a centrocampo ma, sulla lista dei desideri di José Mourinho, c’è anche un attaccante in grado di fornire un contributo sostanziale in termini di gol. Una possibilità concreta è quella che porta a Gonçalo Guedes del Valencia, che in più di un’occasione ha lasciato intendere come la sua esperienza in Spagna sia ormai giunta al capolinea. L’alleato Jorge Mendes EPA/MANUEL DE ALMEIDA Jorge Mendes durante la presentazione del libro “Jorge Mendes, The Special Agent” a Lisbona, Portogallo, 2 febbraio 2015 Per cedere Guedes il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 giugno 2022) Giornata di lavoro per il general manager dellaTiago Pinto, volato a Milano per alcuni incontri per portare avanti alcune delle trattative più importanti del calciomercato estivonista. La priorità dei giallorossi è trovare un rinforzo importante a centrocampo ma, sulla lista dei desideri di José, c’èun attaccante in grado di fornire un contributo sostanziale in termini di gol. Una possibilità concreta è quella che porta a Gonçalodel Valencia, che in più di un’occasione ha lasciato intendere come la sua esperienza in Spagna sia ormai giunta al capolinea. L’alleato Jorge Mendes EPA/MANUEL DE ALMEIDA Jorge Mendes durante la presentazione del libro “Jorge Mendes, The Special Agent” a Lisbona, Portogallo, 2 febbraio 2015 Per cedereil ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - Glongari : #Roma si cerca di accelerare per #Frattesi che resta al momento posta prioritaria per i giallorossi. - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Incontro tra Tiago #Pinto e #Riso, agente di Davide #Frattesi - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #CalciomercatoRoma, #Pinto incontra l'agente di #Frattesi. Presto il meeting con il #Sassuolo #Calciomercato #ASRoma… - CIssaGASR : RT @TheoCells: Passi in avanti per #Frattesi in giallorosso: #Pinto ha trovato l'accordo con il giocatore a 2 milioni più bonus, ora manca… -