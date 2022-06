Roma-Frattesi, è il giorno decisivo: incontro a Milano e la 16 di De Rossi che aspetta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra il mare amico di Ostia e quello brillante della Sardegna. Davide Frattesi però è con la testa a Roma. Il centrocampista è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tra il mare amico di Ostia e quello brillante della Sardegna. Davideperò è con la testa a. Il centrocampista è...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il… - Glongari : #Roma si cerca di accelerare per #Frattesi che resta al momento posta prioritaria per i giallorossi. - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma: nuova offerta per #Celik. Per #Frattesi previsto incontro a Milano con il… - ASR192711 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @OfficialASRoma, arriva una nuova offerta #Celik del #Lille. Intanto, previsto un incontro con il #Sassuolo… - JosephSayah16 : RT @AttilioMalena: L'entourage di #Frattesi media tra le parti, asse sempre più rovente tra #Roma e #Sassuolo. Si entra nel vivo della trat… -