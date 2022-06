Roma, dopo 30 anni tornano disponibili loculi e tombe al Verano: ecco come si prenotano (Di mercoledì 22 giugno 2022) dopo più di 30 anni loculi e tombe tornano disponibili nel Cimitero Monumentale del Verano. A renderlo noto è la Direzione Servizi Cimiteriali Capitolini di AMA S.p.A, che ha pubblicato un avviso pubblico, rivolto ai cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale, con cui vengono messi in concessione 585 loculi per salma singola, 35 aree per la costruzione di tombe private e 8 lotti derivanti da residui di un’asta del 2014. Recuperati 585 loculi e 35 aree per costruzione tombe private “A distanza di oltre trent’anni l’Amministrazione mette a disposizione della cittadinanza l’opportunità di accedere ad un consistente numero di concessioni nel Cimitero Monumentale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022)più di 30nel Cimitero Monumentale del. A renderlo noto è la Direzione Servizi Cimiteriali Capitolini di AMA S.p.A, che ha pubblicato un avviso pubblico, rivolto ai cittadini residenti nel territorio diCapitale, con cui vengono messi in concessione 585per salma singola, 35 aree per la costruzione diprivate e 8 lotti derivanti da residui di un’asta del 2014. Recuperati 585e 35 aree per costruzioneprivate “A distanza di oltre trent’l’Amministrazione mette a disposizione della cittadinanza l’opportunità di accedere ad un consistente numero di concessioni nel Cimitero Monumentale ...

