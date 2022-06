Roma, 16enne ucraino fugge dalla madre per ritornare a casa: in lacrime alla stazione Termini (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma. La storia di una giovane madre e di suo figlio, lei appena 30 anni, lui 16enne. Entrambi di origine ucraina e fuggiti dalla guerra che continua a devastare il loro popolo da mesi ormai. Una famiglia dilaniata dalla guerra Erano arrivati in Italia qualche settimana fa, dopo un lungo ed estenuante viaggio. Dopo essere stati letteralmente sradicati dalla loro terra natia. Qui, in Italia, avevano trovato rifugio da alcuni parenti che vivono in Sicilia, nella provincia di Palermo. Ma la nostalgia della patria, e il desiderio di ritornare a casa, riabbracciare il padre, costretto dalla legge marziale a rimanere nel Paese, ha spinto il ragazzino a fuggire di nuovo. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022). La storia di una giovanee di suo figlio, lei appena 30 anni, lui. Entrambi di origine ucraina e fuggitiguerra che continua a devastare il loro popolo da mesi ormai. Una famiglia dilaniataguerra Erano arrivati in Italia qualche settimana fa, dopo un lungo ed estenuante viaggio. Dopo essere stati letteralmente sradicatiloro terra natia. Qui, in Italia, avevano trovato rifugio da alcuni parenti che vivono in Sicilia, nella provincia di Palermo. Ma la nostalgia della patria, e il desiderio di, riabbracciare il padre, costrettolegge marziale a rimanere nel Paese, ha spinto il ragazzino a fuggire di nuovo. La ...

