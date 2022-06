Rolling Stones, a Milano concerto «alla faccia di chi ci vuole male» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Richards scaccia il malocchio con la Telecaster, Jagger bara sugli anni che passano: erano leggende, oggi sono meme. E si prendono San Siro Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 giugno 2022) Richards scaccia il malocchio con la Telecaster, Jagger bara sugli anni che passano: erano leggende, oggi sono meme. E si prendono San Siro

Agenzia_Ansa : I #RollingStones infiammano San Siro, in apertura l'omaggio a Charlie Watts. Mike Jagger: 'E' il nostro primo tour… - Corriere : I Rolling Stones a San Siro dopo 16 anni: «Alla faccia di chi ci vuole male». I 56.000 fan in delirio - Tg3web : I Rolling Stones infiammano San Siro nell’unica tappa italiana del tour del sessantennale. In gran forma Mick Jagge… - cansincayli1 : RT @mariatontini1: The Rolling Stones As Tears Go By - dl5o : A ogni modo, fra Beatles e #Rolling Stones, io preferivo The Who. -