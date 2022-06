Rocchi: “Abbiamo adottato uno stile europeo, su cosa lavoreremo” (Di mercoledì 22 giugno 2022) In questi giorni si è tenuto il seminario Arbitrare in tempo di Var organizzato da AIA, USSI e AST. Durante le conferenze hanno parlato ospiti illustri come Duccio Baglioni, ex assistente arbitrale, e Gianluca Rocchi, attuale disegnatore degli arbitri di Serie A e B. È proprio Rocchi ad esprimersi con fermezza, la stessa messa in evidenza quando era in campo, a proposito del Var e del suo utilizzo nelle future stagioni: “La comunicazione arbitro-Var è l’aspetto su cui dobbiamo lavorare di più perché Abbiamo di recente maggiormente mancato e la comunicazione non è stata corretta. Per cui credo questo è il lavoro dove ci concentreremo di più”. Gianluca Rocchi Arbitri In seguito si è pronunciato anche a riguardo delle performance degli arbitri italiani quest’anno: “Abbiamo fatto degli errori più ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 giugno 2022) In questi giorni si è tenuto il seminario Arbitrare in tempo di Var organizzato da AIA, USSI e AST. Durante le conferenze hanno parlato ospiti illustri come Duccio Baglioni, ex assistente arbitrale, e Gianluca, attuale disegnatore degli arbitri di Serie A e B. È proprioad esprimersi con fermezza, la stessa messa in evidenza quando era in campo, a proposito del Var e del suo utilizzo nelle future stagioni: “La comunicazione arbitro-Var è l’aspetto su cui dobbiamo lavorare di più perchédi recente maggiormente mancato e la comunicazione non è stata corretta. Per cui credo questo è il lavoro dove ci concentreremo di più”. GianlucaArbitri In seguito si è pronunciato anche a riguardo delle performance degli arbitri italiani quest’anno: “fatto degli errori più ...

