Roberto Benigni, la grande mancanza nella sua vita: non ha mai avuto figli | Ecco il perchè (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è un motivo ben preciso se Roberto Benigni non ha mai avuto figli. Ecco il perché l’attore e regista ha scelto così In molti conoscono Roberto Benigni non solo come un grande attore ma anche come un uomo che divide la sua vita da circa 30 anni con la stessa donna. Con quella persona che gli ha fatto battere il suo cuore, dalla quale però non ha mai avuto nessun figlio. Ma per quale motivo? Roberto Benigni è uno dei pochi che può dirsi pienamente soddisfatto della sua carriera, in quanto è riuscito a trasformarsi in un attore poliedrico senza troppa fatica. In molti infatti lo vedono come il simbolo della cultura italiana, un uomo il cui talento è ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 giugno 2022) C’è un motivo ben preciso senon ha maiil perché l’attore e regista ha scelto così In molti conoscononon solo come unattore ma anche come un uomo che divide la suada circa 30 anni con la stessa donna. Con quella persona che gli ha fatto battere il suo cuore, dalla quale però non ha mainessuno. Ma per quale motivo?è uno dei pochi che può dirsi pienamente soddisfatto della sua carriera, in quanto è riuscito a trasformarsi in un attore poliedrico senza troppa fatica. In molti infatti lo vedono come il simbolo della cultura italiana, un uomo il cui talento è ...

