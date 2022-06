Ritirati perché nocivi: se li hai devi portarli al punto vendita (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ritirati perché ritenuti altamente dannosi per la salute. Dopo controlli serrati, i laboratori che hanno effettuato i test hanno dovuto segnalare i prodotti e farli ritirare immediatamente dal mercato. Anche ai clienti che ne ne avevano comprati di recente è stato consigliato di riportarli nei punti di acquisto. Riusciranno a fermarne la vendita prima di creare ulteriori danni? Il mirtillo rosso negli integratori – (nonsprecare) – curiosauro.itRitirati perché pericolosi Stiamo parlando di integratori alimentari anti-colesterolo, Ritirati dal mercato dopo analisi di laboratorio che hanno evidenziato una non conformità di tipo analitico. Il prodotto incriminato è composto da riso rosso fermentato e si chiama Levelip Duo. Oltre a questo, è stato tolto dal mercato anche un ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 22 giugno 2022)ritenuti altamente dannosi per la salute. Dopo controlli serrati, i laboratori che hanno effettuato i test hanno dovuto segnalare i prodotti e farli ritirare immediatamente dal mercato. Anche ai clienti che ne ne avevano comprati di recente è stato consigliato di rinei punti di acquisto. Riusciranno a fermarne laprima di creare ulteriori danni? Il mirtillo rosso negli integratori – (nonsprecare) – curiosauro.itpericolosi Stiamo parlando di integratori alimentari anti-colesterolo,dal mercato dopo analisi di laboratorio che hanno evidenziato una non conformità di tipo analitico. Il prodotto incriminato è composto da riso rosso fermentato e si chiama Levelip Duo. Oltre a questo, è stato tolto dal mercato anche un ...

