Rinnovo Zaniolo, giorni decisivi: Tiago Pinto incontro l’agente (Di mercoledì 22 giugno 2022) In casa Roma oltre al mercato in entrata tiene banco il Rinnovo di Zaniolo: Tiago Pinto incontrerà l’agente In casa Roma oltre al mercato in entrata tiene banco il Rinnovo di Zaniolo: Tiago Pinto incontrerà l’agente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti a riguardo. Il classe ’99 spinge per il prolungamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) In casa Roma oltre al mercato in entrata tiene banco ildiincontreràIn casa Roma oltre al mercato in entrata tiene banco ildiincontrerà. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimipotrebbero arrivare novità importanti a riguardo. Il classe ’99 spinge per il prolungamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Giorni decisivi per il possibile rinnovo di #Zaniolo con la #Roma ?? - CalcioOggi : Zaniolo attende ancora il rinnovo, Mourinho vuole tenerlo: le ultime - RomaNews - Fantacalcio : Calciomercato Roma, rebus Zaniolo: rinnovo o via in estate, due big di A alla finestra - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, si tratta il rinnovo di Zaniolo: Milan e Juventus pronte a inserirsi ???? #ASRoma #Mourinho… - romanewseu : #Zaniolo attende ancora il rinnovo, #Mourinho vuole tenerlo: le ultime ?? -