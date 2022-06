Rinnovabili in crescita: bene solare e idroelettrico, in calo eolico (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Aumenta la capacità di energie Rinnovabili. Nei primi tre mesi del 2022 si registra un totale cumulato di 454 MW di nuova potenza installata (+151% rispetto allo stesso periodo del 2021), così suddiviso: 433 MW per fotovoltaico (+185%), 11 MW per eolico (-52%) e 10 MW per idroelettrico (+53%). E’ quanto emerge dall’Osservatorio Fer realizzato da Anie Rinnovabili, associazione di Anie Federazione, sulla base dei dati Gaudì di Terna. In particolare, dunque, prosegue la crescita del fotovoltaico: complessivamente sono stati connessi alla rete da gennaio a marzo 2022 quasi 33.000 impianti. Le regioni che hanno avuto l’incremento maggiore, per quanto riguarda la potenza installata, rispetto ai primi tre mesi del 2021, sono Basilicata (+1415%) e Lazio (+811%). Da sottolineare che tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Aumenta la capacità di energie. Nei primi tre mesi del 2022 si registra un totale cumulato di 454 MW di nuova potenza installata (+151% rispetto allo stesso periodo del 2021), così suddiviso: 433 MW per fotovoltaico (+185%), 11 MW per(-52%) e 10 MW per(+53%). E’ quanto emerge dall’Osservatorio Fer realizzato da Anie, associazione di Anie Federazione, sulla base dei dati Gaudì di Terna. In particolare, dunque, prosegue ladel fotovoltaico: complessivamente sono stati connessi alla rete da gennaio a marzo 2022 quasi 33.000 impianti. Le regioni che hanno avuto l’incremento maggiore, per quanto riguarda la potenza installata, rispetto ai primi tre mesi del 2021, sono Basilicata (+1415%) e Lazio (+811%). Da sottolineare che tutte le ...

