Renato Zero | il lutto è devastante | la tragica notizia ci ha distrutti

Un tragico lutto nella musica italiana ci ha lasciati senza fiato. La triste notizia ha sconvolto anche lo storico cantante Renato Zero Sul finale di stagione Renato Zero è stato ospite di Mara Venier all'interno del suo rotocalco targato Rai "Domenica In". Il cantante ha parlato di diversi argomenti nel corso dell'intervista, cominciando dal suo nuovo progetto "Atto di fede": "È una delle mie risposte al Covid. Per sconfiggere questo intruso, mi sono messo lavorare a ho realizzato questo oratorio dove ci sono brani che si rifanno alle tradizioni di chi vuole accostarsi a questo tipo di dialogo". Subito dopo ha spiegato che è stata proprio la situazione attuale a fornirgli la giusta ispirazione per realizzare ...

