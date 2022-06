Regione Lazio: grande partecipazione a bando teatri, cinema e librerie (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – Si è chiuso ieri sera lo sportello per accedere ai contributi a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese, proprietari o gestori di teatri, sale cinematografiche o librerie indipendenti del Lazio. Circa 80 le domande pervenute, per un contributo totale teorico richiesto di 2.818.551, tutti gli aventi diritto saranno finanziati. “Siamo contenti di poter finanziare tutti gli aventi diritto e di sostenere una categoria che ha pagato e continua a pagare un prezzo altissimo per la crisi pandemica e la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere il nostro patrimonio culturale investendo sulle persone, sulla loro creatività e sul loro talento”, ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “La ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma – Si è chiuso ieri sera lo sportello per accedere ai contributi a fondo perduto per micro, piccole e medie imprese, proprietari o gestori di, saletografiche oindipendenti del. Circa 80 le domande pervenute, per un contributo totale teorico richiesto di 2.818.551, tutti gli aventi diritto saranno finanziati. “Siamo contenti di poter finanziare tutti gli aventi diritto e di sostenere una categoria che ha pagato e continua a pagare un prezzo altissimo per la crisi pandemica e la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere il nostro patrimonio culturale investendo sulle persone, sulla loro creatività e sul loro talento”, ha detto il presidente dellaNicola Zingaretti. “La ...

